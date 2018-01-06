Трехлетний мальчик из Екатеринбурга покорил вершину горы Зюраткуль

14:09 | 7.01.2018

Праздничные выходные каждый проводит по-своему. Семья Шляховых из Екатеринбурга выбрала активное времяпрепровождение на зимних каникулах и покорила вершину горы Зюраткуль. И ничего удивительного не было бы в этом, если бы семья путешествовала без своего трехлетнего сына, который вместе с родителями совершал восхождение, длившееся пять часов.



Поход семья начала на отметке 700 метров над уровнем моря. Поначалу родители везли мальчика на детском снегокате, чтобы сберечь его силы. Но на середине пути дорога закончилась, снегокат пришлось оставить, и ребенок преодолел оставшуюся часть пути самостоятельно.



Конечно, не обошлось без капризов, но родители мальчика отвлекали его играми, показывали следы животных, делали остановки и пили вместе с ребенком теплый чай, который взяли из дома.



Так, мальчик вместе с родителями поднялся на высоту 1175 метров. По пути юный турист видел мараловую ферму, замерзший ледяной фонтан и горное озеро. Стоит отметить, что ранее мальчик вместе с родителями прошел всю Лаклинскую пещеру.



Фото: ekburg.tv