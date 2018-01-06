Старый рок по-новому: каким будет крупнейший зимний музыкальный фестиваль России

13:30 | 7.01.2018

Фанаты рока, хорошей музыки и качественного звука в этом году в очередной раз съедутся на фестиваль «Старый Новый Рок». 13 января на сцене «Ельцин-центра» выступят легенды отечественной рок-сцены и 40 музыкальных групп, выбранных экспертным советом.



«Старый Новый Рок» — это единственный фестиваль, который дает возможность молодым командам попасть на большую сцену. Прием заявок на участие в фестивале был открыт 7 сентября и завершился 1 декабря. В оргкомитет было отправлено 300 заявок (примечательно, что две трети заявок поступило из удаленных от Екатеринбурга областей и из-за рубежа). Членами экспертного совета было прослушано около 1000 композиций.



Состав совета уже много лет остается неизменным: Евгений Горенбург (директор фестиваля, группа «ТОП»), Владимир Шахрин (председатель оргкомитета фестиваля, «ЧАЙФ»), Владимир Бегунов («ЧАЙФ»), Алексей Хоменко (экс-«Наутилус Помпилиус»), Владимир Елизаров (студия звукозаписи SVE-Records), Вадим Самойлов (экс-«Агата Кристи»), Михаил Симаков («Апрельский Марш») и Олег Гененфельд (директор S.G.T.R.K Media-Lab).



Организаторы фестиваля уверены, что в этом году на фестивале «Старый Новый Рок» может случиться так называемый WOW-эффект, поскольку коллективы настолько хороши, что при отличном, «драйвовом» выступлении смогут дать фору хедлайнерам вечера.



«Прослушав группы, я могу с уверенностью сказать, что за последний год заметно выросло качество предоставляемого материала и исполнения коллективов, которые хотели попасть на сцену «Старого Нового Рока». И лично для меня выбор был очень тяжелым. Могу предположить, что может случиться эффект синергии от выступления молодых групп. И по масштабу произведенный фурор, возможно, будет равен впечатлению от выступлений звездных гостей», — комментирует Владимир Шахрин, председатель оргкомитета фестиваля «Старый Новый Рок», лидер группы «ЧАЙФ».



Хедлайнерами фестиваля «Старый Новый Рок» в этом году станут композитор и исполнитель «Машины времени» Александр Кутиков и группа «Нюанс» (с хитами легендарной группы), поп-панк-группа «Пошлая Молли», нуарные рокеры «Курара», немецкая рок-группа SUiT, психоделическое трио Gnoomes и уральская рок-группа «ТОП».



Фото: Илья Родионов