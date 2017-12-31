«Полицейский Дед Мороз» побывал в гостях у детей Камышлова

В рамках благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники полиции города Камышлова совместно с членами Общественного совета и ветеранами ОВД, поздравили детей с Новым годом.Полицейские сменили привычную форму на костюм Деда Мороза и Снегурочки, посетили 35 детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в полиции. Поздравили ребят с наступающим Новым годом, подарили подарки, пожелали им исполнения всех желаний и успехов в учебе.Ребята показали гостям все свои таланты. Пели и рассказывали стихотворения. Каждый ребенок рад подаркам, а главное – вниманию гостей.Не остались без внимания дети, гуляющие на улице, Дед Мороз всех наградил сладкими сюрпризами.В акции приняли участие председатель Совета ветеранов ОВД Ирина Кочнева, член Общественного совета Сергей Валейтенок, психолог ОРЛС Ольга Гатаулина, в роли Деда Мороза ветеран ОВД Владимир Шмелев, а Снегурочки инспектор по делам несовершеннолетних Елена Банковская.Родители очень благодарны сотрудникам полиции, ветеранам ОВД, членам Общественного совета за щедрость, отзывчивость, хорошее отношение и неравнодушие к проблемам ребят. Дети чувствуют тепло и поддержку.Фото: МО МВД России «Камышловский»