Сцены ревности: в Нижнем Тагиле мужчина сжег автомобиль BMW любовника своей бывшей жены

12:56 | 7.01.2018

Пиромана сотрудники полиции задержали по горячим следам. Мужчина сжег автомобиль BMW при помощи воспламеняющейся жидкости. Инцидент произошел около часа ночи на улице Энтузиастов в Нижнем Тагиле.



Как сообщает пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, преступление не осталось безнаказанным благодаря оперативной работе наряда патрульно-постовой службы. Экипаж прибыл во двор дома, где произошел инцидент, поскольку граждане сообщили, что неизвестный злоумышленник разбил окно в одной из квартир микрорайона. Полицейские, увидев, что во дворе полыхает автомобиль, немедленно взяли огнетушитель из служебного УАЗа и ликвидировали возгорание.



В ходе разбирательства было установлено, что поджигатель в этот вечер приходил к своей бывшей жене в состоянии сильного алкогольного опьянения. Узнав, что у женщины есть другой мужчина, он приревновал ее и решил выместить свой гнев на иномарке любовника своей экс-жены, совершив поджог.



Факт поджога был подтвержден найденными на месте вещественными доказательствами.





Фото:gk170.ru