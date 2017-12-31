В преддверии Рождества «Полицейский Дед Мороз» навестил ребят из социально-реабилитационного центра в Красноуральске

В преддверии Рождества Христова полицейский дед Мороз пришел в гости к 13-ти ребятам, воспитывающимся в социально-реабилитационном центре «Надежда» города Красноуральск. Мероприятие организовали и провели сотрудники местного ОВД, представители Общественного совета при территориальном отделе полиции, а также чиновники администрации городского округа.Вместе со стражами порядка в костюмах Деда Мороза и Снегурочки дети водили хороводы вокруг красавицы-елки, танцевали, рассказывали стихи, показывали свои умения в веселых творческих конкурсах и викторинах.Конечно же, каждый воспитанник центра получил сладости и подарки от гостей в форме, а стражи порядка, в свою очередь, пообещали, что и впредь будут заходить в гости к своим маленьким подопечным, если те будут встречать их улыбками.Не обошли стороной сотрудники ОВД и юных воспитанников социальной поликлиники реабилитационного центра. Не смотря на то, что большинство из находящихся здесь ребят имеют определенные отклонения в психическом и физическом развитии, они ничуть не меньше готовились и радовались приходу главного зимнего волшебника и его внучки. Было заметно, что малыши заметно нервничают и волнуются, рассказывая свои стихи Деду Морозу, но все страхи оказались напрасными - каждый из них получил новогодний подарок.По окончанию мероприятия, проводившегося в рамках Всероссийской акции МВД России "Полицейский Дед Мороз" состоялось памятное фотографирование.Фото: ОМВД России по г. Красноуральску