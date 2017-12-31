В Екатеринбурге на улице Краснолесья задержали мужчину, хранившего наркотики

12:10 | 7.01.2018

Задержание произошло поздно вечером. Мужчину остановил наряд ГИБДД на улице Краснолесья, рядом с его домом. При личном досмотре полиция обнаружила синтетическое наркотическое средство массой 1,66 грамма. Стоит отметить, что ранее мужчина судим не был.



В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщают, что уголовное дело по ч.1. ст.228 УК РФ в отношении мужчины уже было возбуждено



Фото: regnum.ru