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Рубрика: Новости дня


12:10 | 7.01.2018

В Екатеринбурге на улице Краснолесья задержали мужчину, хранившего наркотики

Задержание произошло поздно вечером. Мужчину остановил наряд ГИБДД на улице Краснолесья, рядом с его домом. При личном досмотре полиция обнаружила синтетическое наркотическое средство массой 1,66 грамма. Стоит отметить, что ранее мужчина судим не был.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщают, что уголовное дело по ч.1. ст.228 УК РФ в отношении мужчины уже было возбуждено

Фото: regnum.ru

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 


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