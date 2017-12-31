28 жилых домов Первоуральска остались без электричества в Рождество

11:47 | 7.01.2018

Не весело началось утро 7 января у жителей домов на улицах Советская, Ватутина, а также на проспектах Ильича и Космонавтов в Первоуральске. По предварительной информации из-за повреждения кабеля произошло отключение энергоснабжения.



Всего под отключение электричества попали 28 многоквартирных жилых домов.



В восстановлении энергоснабжения задействованы 2 единицы техники, 6 человек «Облкоммунэнерго». На месте аварии работает оперативная группа МЧС. Ориентировочное время устранения аварии 15.00, 07 января.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области