Дом с баней сгорели в Екатеринбурге

11:23 | 7.01.2018

В 03:39 поступило сообщение о пожаре на улице Плавильщиков в Екатеринбурге. К месту происшествия последовало 2 единицы техники и 9 человек огнеборцев, которые и ликвидировали открытое горение к 04:36. Работы по проливке и разбору сгоревших конструкций были завершены в 06:38.



В результате пожара огнём были уничтожены жилой дом и баня.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

