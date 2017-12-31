Рубрика: Новости дня
11:01 | 7.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 января 2018 года
В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 72 противоправных деяния. Из них: 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 6 грабежей, 3 квартирных кражи, 8 фактов незаконного оборота наркотиков.
За минувшие сутки на территории области проведено 41 мероприятие, в которых приняли участие до 86550 человек. Для обеспечения охраны общественного порядка задействовался 2554 сотрудника полиции, 204 работников частных охранных организаций, 138 ДНД, 20 волонтеров, 53 казака. Нарушений общественного порядка не допущено.
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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