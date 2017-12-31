В Екатеринбурге прорвало трубу, улица Бардина затонула

10:52 | 7.01.2018

В результате коммунальной аварии произошедшей этой ночью на улице Бардина в Екатеринбурге, проезжая часть улицы практически ушла под воду, глубина потока в некоторых местах достигала 30 сантиметров.



Авария произошла на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм. Без воды остались 6 многоквартирных жилых домов.



На месте ЧП работает аварийная бригада. В ликвидации аварии задействованы 5 человек, 2 единицы техники МУП «Водоканал». Также на месте работают сотрудники дорожно-эксплуатационного управления, которые расчищают дорогу от снега и наледи.



Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее и аккуратней.



Фото: ИА «Ночные новости»