Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Рождеством Христовым

10:28 | 7.01.2018

Губернатор Евгений Куйвашев поздравил жителей Свердловской области с Рождеством Христовым пожелав всем счастливого Рождества в окружении родных и близких людей.



"Этот светлый праздник дарит нам душевную гармонию и мир, настраивает на добрые дела. Духовное обновление – тот источник, из которого мы черпаем силы для созидательного труда и помощи ближним", – сказал Евгений Куйвашев.



Во всех христианских странах рождественские дни испокон веков посвящены благотворительности, поддержке слабых и нуждающихся. Губернатор отметил, что огромную работу по укреплению традиций милосердия, утверждению вечных ценностей ведут Екатеринбургская митрополия, религиозные и общественные организации, волонтерское движение Свердловской области.



"Убежден, что в наступившем году, который объявлен Годом добровольца, неравнодушные жители нашего региона воплотят еще больше социальных проектов, а органы власти будут еще активнее содействовать гражданским инициативам", – отметил лидер Свердловской области.



Фото: 360.ru