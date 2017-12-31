Ещё один дом сгорел сегодня в Свердловской области. Обращение сотрудников ГУ МЧС по Свердловской области к жителям

19:14 | 6.01.2018

На этот раз огненная стихия уничтожила жилой дом на улице Пушкина в посёлке Б. Трифоново Артёмовского городского округа. Огнём повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и домашнее имущество.



Сообщение о пожаре поступило в 13:14, к месту происшествия выдвинулись 3 единицы техники и 15 человек личного состава. В 13:39 было ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 14:20.



Всего за сегодняшний день в Свердловской области сгорело два частных жилых дома в Дегтярске, двухквартирный жилой дом и автомобиль в подземном паркинге в Екатеринбурге, дом-дача в деревне Пермяки Шалинского городского округа, продуктовый магазин в деревне Красный Яр Новолялинского городского округа, и вот завершает печальную сводку пожаров жилой дом в посёлке Б. Трифоново.



Сотрудники ГУ МЧС по Свердловской области ещё раз убедительно просят жителей быть внимательнее и напоминают:



ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ



1. Перед началом отопительного сезона проверьте и отремонтируйте печь: кладку и ремонт должны выполнять только специалисты.

2. Не реже 1 раза в три месяца привлекайте печника-трубочиста очищать дымоходы от сажи.

3. Побелите все элементы печи, чтобы на белом фоне легче было заметить появление трещин и копоти от проходящего через них дыма.

4. На полу перед топкой прибейте металлический настил из кровельной стали размером не менее 50х70 см, так называемый предтопочный лист.

5. Напомните членам семьи, что топить печь следует не более 2–3 раз в сутки, продолжительность каждой топки не должна превышать 1,5 часа.

6. Не перекаливайте печь, не используйте для розжига бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

7. Не оставляйте без присмотра топящуюся печь.

8. Не разрешайте детям самостоятельно растапливать печь, исключите возможность нахождения детей одних у топящейся печи.

9. Предметы домашнего обихода и мебель разместите на расстоянии не ближе 50 см от топящейся печи; не складируйте дрова вплотную к печи; не сушите белье близко к топящейся печи.



ЕСЛИ В ДОМЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



1. Доверяйте установку и ремонт газовых приборов только специалистам.

2. Не пользуйтесь неисправными газовыми приборами.

3. Не эксплуатируйте газовые установки при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования, а также их отсутствии.

4. Устанавливайте мебель, горючие предметы и материалы на расстоянии не менее 20 см от бытовых газовых приборов.

5. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.

6. Не храните дома бытовые баллоны с газом, заправку баллонов осуществляйте только на специализированных заправочных станциях.

7. Почувствовав запах газа, ни в коем случае не включайте и не выключайте свет, электроприборы; перекройте кран подачи газа на газопроводе в квартире; проверьте, выключены ли конфорки; откройте окна и двери, чтобы предотвратить появление взрывоопасной концентрации газа.

8. Если запах газа не исчезает, покиньте помещение, предупредите соседей, вызовите службу газа с улицы по телефону 04.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ



1. Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. «Режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники — это пожароопасный режим электроприбора.

2. Электрические нагревательные приборы не ставьте вблизи штор, мебели.

3. Не устанавливайте электробытовую технику вплотную к отопительным батареям.

4. Не закрывайте отверстия на задней панели телевизора декоративной салфеткой; не ставьте на телевизор цветочную вазу с водой, особенно если в доме есть дети или животные, которые могут пролить воду и устроить замыкание.

5. Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями.

6. Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько мощных электроприборов.

7. Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения горящего прибора.



Примеры пожаров наглядно показывают, что наибольшую опасность для себя и окружающих создает сам человек, небрежно обращаясь с огнем и его источниками. Курение в постели, непогашенная спичка или окурок, не выключенный вовремя электроприбор, неотремонтированная печь, неисправная газовая плита, использование открытого огня при работе с горючими материалами — все это неизбежно приведет к возникновению пожара.



Для сохранности своего имущества, крыши над головой, а также своей жизни, жизни близких, друзей и соседей каждый из нас должен соблюдать несложные правила пожарной безопасности.



Обязанностью родителей является с раннего возраста научить своих детей соблюдению правил пожарной безопасности, умению правильно действовать в случае возникновения экстремальной ситуации.



Помните, что только ваша внимательность и ответственное отношение к пожарной безопасности помогут не пустить пожар на порог вашего дома!



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области