В Новолялинском городском округе уничтожен огнём продуктовый магазин

18:27 | 6.01.2018

Продуктовый магазин, а соответственно, и всё находящееся в нём было уничтожено огнём на улице Северной в деревне Красный Яр Новолялинского городского округа. Сообщение о пожаре поступило в 11:05.



В тушении пожара принимали участие 2 единицы техники и 4 человека личного состава местной пожарной части. Открытое горение было ликвидировано достаточно быстро, к 11:31, а вот с проливкой и разбором сгоревших конструкций пожарные закончили только в 12:17.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области