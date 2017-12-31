Пожилых людей из отдалённых населенных пунктов поздравил «Полицейский Дед Мороз» Нижнего Тагила

Сотрудники Нижнетагильского гарнизона полиции верны традиции приходить в новогодние праздники в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дарить детям и взрослым тепло своих сердец. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступают сами полицейские, которые готовят небольшие подарки.Вот и в этом году череда поздравлений прошла по всем районам, в том числе и на территории Горноуральского городского округа. Уже второй раз стражи правопорядка посещают не только малышей, но и людей преклонного возраста, достигших 80 лет и старше. Некоторые из них одинокие, не всегда имеют возможность по состоянию здоровья выйти на улицу.Полицейские «волшебники» — начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Татьяна Пинаева и старший инспектор ОДН линейного отдела на станции Нижний Тагил майор полиции Ольга Алексеева — добрались до самых удаленных территорий Нижнего Тагила: посетили жителей поселков Висимо-Уткинск и Уралец, чтобы сделать праздник для пожилых людей, создать атмосферу сказочных новогодних дней и поселить в людях уверенность, что все задуманное обязательно исполнится.У пожилых людей желания скромные: «Пожить подольше да здоровья побольше». И конечно, Дед Мороз повелевал: «Жить еще много лет без болезней и бед». Задуманное год назад исполнилось. Еще один год прожит, болезни не одолели, значит, можно строить планы на будущее.Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»