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Рубрика: Новости дня


17:45 | 6.01.2018

Пожилых людей из отдалённых населенных пунктов поздравил «Полицейский Дед Мороз» Нижнего Тагила

Сотрудники Нижнетагильского гарнизона полиции верны традиции приходить в новогодние праздники в семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и дарить детям и взрослым тепло своих сердец. В роли Деда Мороза и Снегурочки выступают сами полицейские, которые готовят небольшие подарки.

Вот и в этом году череда поздравлений прошла по всем районам, в том числе и на территории Горноуральского городского округа. Уже второй раз стражи правопорядка посещают не только малышей, но и людей преклонного возраста, достигших 80 лет и старше. Некоторые из них одинокие, не всегда имеют возможность по состоянию здоровья выйти на улицу.

Полицейские «волшебники» — начальник отдела по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Татьяна Пинаева и старший инспектор ОДН линейного отдела на станции Нижний Тагил майор полиции Ольга Алексеева — добрались до самых удаленных территорий Нижнего Тагила: посетили жителей поселков Висимо-Уткинск и Уралец, чтобы сделать праздник для пожилых людей, создать атмосферу сказочных новогодних дней и поселить в людях уверенность, что все задуманное обязательно исполнится.

У пожилых людей желания скромные: «Пожить подольше да здоровья побольше». И конечно, Дед Мороз повелевал: «Жить еще много лет без болезней и бед». Задуманное год назад исполнилось. Еще один год прожит, болезни не одолели, значит, можно строить планы на будущее.

Пожилых людей из отдалённых населенных пунктов поздравил «Полицейский Дед Мороз» Нижнего Тагила


Пожилых людей из отдалённых населенных пунктов поздравил «Полицейский Дед Мороз» Нижнего Тагила


Пожилых людей из отдалённых населенных пунктов поздравил «Полицейский Дед Мороз» Нижнего Тагила


Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © «Вечерние Ведомости»

 


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