Драматурги — ученики Николая Коляды представят свои пьесы детям

17:29 | 6.01.2018

В Свердловской областной библиотеке имени Крапивина пройдет марафон открытых читок пьес современных уральских драматургов «Уральские драматурги — детям!».



Свои произведения представят ученики Николая Коляды Юлия Новгородцева, Екатерина Бронникова и Мария Конторович.



Мероприятие состоится 21 января в Малом зале библиотеки. Вход свободный. В перерывах ожидается семейное чаепитие, на которое можно принести пряники.





Фото: berlogos.ru