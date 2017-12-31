На Химмаше сгорел двухквартирный дом

17:07 | 6.01.2018

Сегодня утром на улице Тружеников на Химмаше сгорел частный двухквартирный дом и надворные постройки.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 100 кв. метров. На место выезжали шесть спасателей и 21 пожарный.



Информации о пострадавших не поступало.





Фото: penzavzglyad.ru