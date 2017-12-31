На Широкой Речке нашли труп замученной собаки

14:22 | 6.01.2018

В Екатеринбурге, в ЖК «Хрустальногорский», нашли труп собаки, привязанный к забору веревками. Хозяйка животного сообщает, что 30 декабря Рекса увели из сараюшки и издевались над ним.



«Сломали замки, били его уже там, взрывали петарды даже в его чашке с едой», — пишет женщина.



По ее словам, охрана отказывается предоставить видеозаписи, по которым можно было бы вычислить преступника.



Сейчас женщина обратилась с заявлением в полицию. Напомним, что санкция за жестокое обращение с животными предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы.