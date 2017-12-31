В Екатеринбурге задержали рецидивиста Баксу, требовавшего взятку от полиции

13:41 | 6.01.2018

Полиция и ФСБ Екатеринбурга задержали рецидивиста по прозвищу Бакса — 42-летнего жителя Орджоникидзевского района Сергея Ч.



30 декабря мужчина позвонил в полицию и сообщил, что он взорвет дом на улице Таганской в микрорайоне Эльмаш, если на его счет не переведут миллион рублей.



«Подозреваемый более известен в определенных кругах по прозвищу Бакса. Новый год он начал отмечать за несколько суток до его наступления. Так, 30 декабря он вместе с приятелями распивал спиртное в кафе, где узнал о серии ложных минирований торговых центров и других важных точек. Через некоторое время один из его собутыльников вышел в туалет. Воспользовавшись этим моментом, Бакса, как он позднее сам на допросе поведал полицейским, взял чужой телефон и осуществил нелепую задумку. Кода за ним нагрянули сыщики, первоначально фигурант попытался отвести от себя подозрения, указав на владельца мобильника. Однако облапошить оперуполномоченных у него не вышло, пришлось сознаться в содеянном, чтобы не усугублять свою дальнейшую участь», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Сейчас злоумышленник находится под стражей, возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте». Ранее екатеринбуржец был судим за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью.





Фото: В.Н. Горелых