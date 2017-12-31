Рубрика: Новости дня
12:17 | 6.01.2018
«Полицейский Дед Мороз» поздравил с Новым годом детишек в Верхней Салде
«Главным нашим желанием, прежде всего, было подарить праздник для деток, которые воспитываются в семьях с низким доходом. Как правило, взрослые в таких семьях не могут позволить купить даже недорогой подарок для своих детей, но, ведь это не значит, что ребята должны остаться без новогоднего чуда. Для того, чтобы у детей не пропала вера в добрые дела, сотрудники полиции, нарядившись Дедом Морозом и Снегурочкой, пришли в гости к малышам и подарили им сладкие подарки», - рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Верхнесалдинский» майор полиции Светлана Патрушева.
Семьи, которые посетили инспекторы ПДН в свое время по разным основаниям были поставлены на учет в полиции, но сегодня все они, в целом, характеризуются положительно.
Первой стражи порядка навестили маму и четырех ее несовершеннолетних детей. Семья совсем недавно переехала из деревни и пока проживает в комнате коммунальной квартиры. Зато, женщина уже нашла работу, устроила детей в школу и прилагает все усилия для того, чтобы создать своим чадам все условия для учебы и воспитания.
В следующей семье, к которой пришел полицейский Дед Мороз также воспитываются четверо ребятишек. Сейчас семейство готовится к переезду из квартиры в более удобный частный дом. Наступивший 2018 год взрослые связывают с грядущими переменами. Для них он особенно важен – старшая из воспитывающихся здесь девочек весной будет сдавать экзамены в девятом классе и сейчас к ним усиленно готовится. Ее родители рады, что с переездом у подростка появится своя комната, в которой школьница сможет спокойно учить уроки.
По следующему адресу полицейских ждали сразу шестеро детей, самому младшему из них всего восемь месяцев. Им, как и всем предыдущим детям вручили сладкие подарки, но сначала мальчиков попросили рассказать главному зимнему волшебнику и его внучке стихи и спеть песенки.
Отдельным пунктом праздничной программы стало посещение сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Верхнесалдинский социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Здесь гостей в форме радостно встречали воспитанники центра, которые водили с ними хоровод вокруг елки, пели песни, рассказывали от том, как они хорошо себя вели в прошлом году. Конечно же, каждый из малышей получил подарки от Деда Мороза.
Стоит отметить, что полицейские Верхней Салды каждый год охотно принимают участие в акции «Полицейский Дед Мороз», приобретая на свои деньги сладости и разные полезные подарки для своих маленьких подопечных. Так, в этом году ребята из реабилитационного центра получили в подарок развивающие настольные игры.
Фото: МО МВД России «Верхнесалдинский»
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:58 | 6.01.2018
Тагильчанин пожаловался на состояние Демидовской больницы
12:00 | 6.01.2018
Ночью в Дегтярске сгорел частный дом и гараж с машиной
11:58 | 6.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 5 января 2018 года
11:31 | 6.01.2018
Кушвинские подростки выжили в лесу, согреваясь о своих собак
11:08 | 6.01.2018
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
18:12 | 5.01.2018
Лыжная база горела в Камышловском районе
18:00 | 5.01.2018
Двое школьников ограбили мужчину на улице в Каменске-Уральском
17:56 | 5.01.2018
Свой ледовый городок появился в Екатеринбургском зоопарке
17:51 | 5.01.2018
В Сысерти вандалы разрушили ледовый городок
17:08 | 5.01.2018
В пожаре под Нижним Тагилом сгорела женщина
16:42 | 5.01.2018
В новолялинской колонии налаживают производство китайских палочек для экспорта в азиатские страны
16:40 | 5.01.2018
В Нижнем Тагиле из туалета торгового центра в больницу отправился отец, попросивший открыть туалет для ребёнка
15:51 | 5.01.2018
Подрядным организациям поручено усилить работу по очистке тротуаров и парковочных карманов в Перми
15:26 | 5.01.2018
За выходные в Перми похолодает и потеплеет
15:22 | 5.01.2018
Пропавшие в Кушве дети найдены живыми
15:02 | 5.01.2018
В Екатеринбурге запустили акцию по возвращению на проспект Ленина оранжевых абажуров
14:09 | 5.01.2018
Перед Новым годом уральцы набрали кредитов на 8,5 млрд рублей
14:04 | 5.01.2018
Операция «Горка» продолжается в Екатеринбурге
13:28 | 5.01.2018
В новогодние праздники безопасность свердловчан обеспечивают 1700 спасателей и пожарных
13:15 | 5.01.2018
«Полицейский Дед Мороз» поздравил детей в Невьянске
12:40 | 5.01.2018
В новом году в ДТП на Среднем Урале погибло пять пешеходов
11:36 | 5.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 января 2018 года
11:29 | 5.01.2018
Два пожара произошли в Свердловской области этой ночью
18:05 | 4.01.2018
Двое жителей Сухого Лога срезали 40 батарей в расселенном доме
17:44 | 4.01.2018
Дети подводников с крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье» побывали на новогоднем представлении в резиденции главы Свердловской области
17:36 | 4.01.2018
В Екатеринбурге трамвай переехал ногу выпавшего пассажира
17:03 | 4.01.2018
В Серове автоугонщиков задержали по горячим следам
16:36 | 4.01.2018
Предприимчивая пенсионерка из Каменска-Уральского занялась организацией борделей в Италии
15:34 | 4.01.2018
«Полицейский Дед Мороз» прошел по Североуральску
15:31 | 4.01.2018
Свердловчан ждет морозное Рождество
14:16 | 4.01.2018
В Нижнем Тагиле открыли новый пункт полиции
13:28 | 4.01.2018
8-летний ребенок госпитализирован после ДТП в Талицком районе
13:06 | 4.01.2018
«Автомобилист» уступил ярославскому «Локомотиву»
12:56 | 4.01.2018
Статистика пьянства и других нарушений ПДД в Свердловской области за три праздничных дня
12:42 | 4.01.2018
В ночном ДТП в Нижнем Тагиле пострадали два человека
12:34 | 4.01.2018
Полицейские Лесного поздравили детей с Новым годом
12:21 | 4.01.2018
Два екатеринбургских ресторана номинированы на «Пальмовую ветвь»
11:51 | 4.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 января 2018 года