«Полицейский Дед Мороз» поздравил с Новым годом детишек в Верхней Салде

Накануне в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОВД Верхней Салды навестили ребят, воспитывающихся в семьях состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и провели новогодний утренник для воспитанников местного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.«Главным нашим желанием, прежде всего, было подарить праздник для деток, которые воспитываются в семьях с низким доходом. Как правило, взрослые в таких семьях не могут позволить купить даже недорогой подарок для своих детей, но, ведь это не значит, что ребята должны остаться без новогоднего чуда. Для того, чтобы у детей не пропала вера в добрые дела, сотрудники полиции, нарядившись Дедом Морозом и Снегурочкой, пришли в гости к малышам и подарили им сладкие подарки», - рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Верхнесалдинский» майор полиции Светлана Патрушева.Семьи, которые посетили инспекторы ПДН в свое время по разным основаниям были поставлены на учет в полиции, но сегодня все они, в целом, характеризуются положительно.Первой стражи порядка навестили маму и четырех ее несовершеннолетних детей. Семья совсем недавно переехала из деревни и пока проживает в комнате коммунальной квартиры. Зато, женщина уже нашла работу, устроила детей в школу и прилагает все усилия для того, чтобы создать своим чадам все условия для учебы и воспитания.В следующей семье, к которой пришел полицейский Дед Мороз также воспитываются четверо ребятишек. Сейчас семейство готовится к переезду из квартиры в более удобный частный дом. Наступивший 2018 год взрослые связывают с грядущими переменами. Для них он особенно важен – старшая из воспитывающихся здесь девочек весной будет сдавать экзамены в девятом классе и сейчас к ним усиленно готовится. Ее родители рады, что с переездом у подростка появится своя комната, в которой школьница сможет спокойно учить уроки.По следующему адресу полицейских ждали сразу шестеро детей, самому младшему из них всего восемь месяцев. Им, как и всем предыдущим детям вручили сладкие подарки, но сначала мальчиков попросили рассказать главному зимнему волшебнику и его внучке стихи и спеть песенки.Отдельным пунктом праздничной программы стало посещение сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Верхнесалдинский социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Здесь гостей в форме радостно встречали воспитанники центра, которые водили с ними хоровод вокруг елки, пели песни, рассказывали от том, как они хорошо себя вели в прошлом году. Конечно же, каждый из малышей получил подарки от Деда Мороза.Стоит отметить, что полицейские Верхней Салды каждый год охотно принимают участие в акции «Полицейский Дед Мороз», приобретая на свои деньги сладости и разные полезные подарки для своих маленьких подопечных. Так, в этом году ребята из реабилитационного центра получили в подарок развивающие настольные игры.Фото: МО МВД России «Верхнесалдинский»