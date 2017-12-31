Ночью в Дегтярске сгорел частный дом и гараж с машиной

12:00 | 6.01.2018

Сегодняшней ночью в Дегтярске на улице Пушкина сгорел частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 02:56.



К месту пожара выезжали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Только к 04:46 было ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций продолжались до 05:22.



В результате пожара сгорели надворные постройки на площади 144 кв.м., повреждены кровля и стены гаража, а также кузов автомобиля «ВАЗ-2121» находящегося в нём, серьёзно огонь повредил и стены с потолочным перекрытием жилого дома.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области



