Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 5 января 2018 года

11:58 | 6.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 05.01.2018г. до 08:00 06.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 90 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 63 противоправных деяния. Из них: одно убийство, три факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, шесть грабежей, 17 краж чужого имущества из них три квартирных, семь фактов незаконного оборота наркотиков, в том числе два факта сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло пять ДТП, в которых один человек погиб, еще пятеро пострадали.



За минувшие сутки на территории области проведено 35 мероприятий, в которых приняли участие до 15400 человек. Для обеспечения охраны общественного порядка задействовался 221 сотрудник полиции, 107 работников частных охранных организаций, 7 сотрудников Росгрвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области