В Екатеринбурге на улице Краснолесья сгорел автомобиль в подземном паркинге

11:38 | 6.01.2018

Сегодня рано утром в Екатеринбурге на улице Краснолесья в подземном паркинге жилого дома сгорел автомобиль «Volvo XC 60».



Сигнал о возгорании поступил в 05:33. Прибывшими на место пожара пожарно-спасательными подразделениями была произведена эвакуация по лестничным маршам 16 человек жителей дома, из них 5 детей. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 16 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3-х минут.



Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области