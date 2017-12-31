Лыжная база горела в Камышловском районе

18:12 | 5.01.2018

Сегодня, 5 января, в половине второго дня загорелась лыжная база на улице Новой в поселке Октябрьский Камышловского района.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь пожара составила 100 кв. м, огнём повреждены стены, кровля и лыжный инвентарь базы.



На место происшествия выезжали 4 единицы техники и 15 человек личного состава. К 14:18 спасатели ликвидировали открытое горение, а к 15:40 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций базы.





Фото: chita.ru