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Рубрика: Новости дня


17:56 | 5.01.2018

Свой ледовый городок появился в Екатеринбургском зоопарке

На территории Екатеринбургского зоопарка появился свой ледовый городок. Теперь посетители могут не только пообщаться с животными, но и покататься с горки.

В ледовом городке можно увидеть как традиционных новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку, так и сказочных героев, теремок и волшебное кресло. Здесь же расположены горки, с которых можно прокатиться, и ледовый лабиринт, по которому можно побегать. В общем, детям понравится и будет очень весело.

А так как все фигуры подсвечены, то вечером в городке светло и очень красиво.

Администрация зоопарка приглашает всех жителей и гостей города к себе в гости.

Свой ледовый городок появился в Екатеринбургском зоопарке


Свой ледовый городок появился в Екатеринбургском зоопарке


Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

© «Вечерние Ведомости»

 


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