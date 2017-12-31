Свой ледовый городок появился в Екатеринбургском зоопарке

На территории Екатеринбургского зоопарка появился свой ледовый городок. Теперь посетители могут не только пообщаться с животными, но и покататься с горки.В ледовом городке можно увидеть как традиционных новогодних персонажей — Деда Мороза и Снегурочку, так и сказочных героев, теремок и волшебное кресло. Здесь же расположены горки, с которых можно прокатиться, и ледовый лабиринт, по которому можно побегать. В общем, детям понравится и будет очень весело.А так как все фигуры подсвечены, то вечером в городке светло и очень красиво.Администрация зоопарка приглашает всех жителей и гостей города к себе в гости.Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка