В Сысерти вандалы разрушили ледовый городок

Минувшей ночью неизвестные разрушили ледовый городок в Сысерти около местного Дворца культуры. Скульптуры повреждены частично, но комплексу нанесен большой урон. Сегодня в первой половине дня на площадку выехала строительная техника, которая вывезла расколотые ледяные плиты во избежание травм посетителей — несмотря на инцидент, ледовый городок, в котором также расположена главная городская горка, продолжает работать.По некоторым данным, полиция уже занимается поисками вандалов. Известно, что в месте ЧП установлена камера видеонаблюдения, и лица злоумышленников могли попасть в объектив.