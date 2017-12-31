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Рубрика: Новости дня


17:08 | 5.01.2018

В пожаре под Нижним Тагилом сгорела женщина

В пожаре, произошедшем в деревне Зырянка под Нижним Тагилом 4 января, сгорела хозяйка дома, сообщает издание TagilCity.ru.

Сообщение о пожаре поступило около 15:00. К 15:27 возгорание на площади 96 кв. м было локализовано прибывшими на место пожарными расчётами.

Пожаром уничтожены надворные постройки, крыша и перекрытия дома, а также домашнее имущество.

К сожалению, не обошлось без жертв, во время тушения в доме было обнаружено тело хозяйки дома, погибшей во время пожара.

По предварительным данным, причиной возгорания дознаватели считают нарушения при эксплуатации печного оборудования.

По мнению специалистов МЧС, погибшая могла использовать бензин для разжигания огня в печке. Также сообщается, что хозяйка дома и ее сожитель злоупотребляли спиртными напитками. Во время пожара мужчины не было в доме, он вышел в магазин, пишет TagilCity.ru.

Фото: vladtime.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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