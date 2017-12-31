В Нижнем Тагиле из туалета торгового центра в больницу отправился отец, попросивший открыть туалет для ребёнка

16:40 | 5.01.2018

Инцидент произошел в культурно-развлекательном центре «Россия» Нижнего Тагила.

Мужчину, попросившего открыть туалет для ребёнка, жестоко избил охранник, после чего пострадавший был отправлен в больницу в бессознательном состоянии.



Подробности произошедшего рассказала порталу Е1 жена пострадавшего Любовь Зайцева. «Получилось так, что, возвращаясь домой из гостей с 1 на 2 января, старшая дочь попросила купить картошку фри в Chicken House, который расположен в КРЦ «Россия». Мы зашли туда, раздели детей, оставили их на детской площадке, а сами пошли к кассе. Муж услышал, что младший сын стал проситься в туалет. Он мне сказал: «Выбирай, а я свожу мелкого в туалет», — рассказывает женщина журналистам Е1.



Туалет, по словам женщины, оказался закрыт, и объявления о том, что туалет после 00:00 работает по требованию, не было.



«Мы стали звать кого-нибудь из работников, чтоб открыли туалет, в этот момент выбегает охранник, фамилии я его не знаю, только знаю, что зовут его Сергей Юрьевич. Он выбежал и начал крутить руки моему мужу, у которого на руках был ребенок. Я подбежала к мужу, забрала ребенка, начала кричать на охранника — что он делает, у нас ребенок хочет в туалет, но он меня не слушал — он бил моего мужа. Я побежала звать на помощь, в это время в Chicken House заходила компания. Они побежали на помощь, но было уже поздно: мой муж лежал без сознания в луже крови».



Скорую помощь и полицию вызвали очевидцы произошедшего. На скорой мужчина был отправлен в больницу, детей забрали друзья семьи, а сама Любовь, побывав с мужем в больнице, отправилась в полицию.



«В четвертом часу утра, оставив мужа с его отцом в больнице, я пошла в отдел полиции № 17 на Тельмана, 40. Заявление приняли не от меня, а через знакомых, которые там работают. Муж пришел в себя, ему делали томограмму головы, у него ушиб головного мозга с кровоизлиянием, врач сказал, что, если гематома не рассосется, до 10 января будут делать операцию», — продолжила свой рассказ порталу Е1 женщина.



По словам женщины, муж не угрожал охраннику, не нападал на него.



«Он был выпивший, но охраннику не угрожал, только поторопил, чтобы скорее открыл туалет, так как ребенок терпеть не будет. Не угрожал, тем более на руках у моего мужа был ребенок, а при детях он всегда ведет себя спокойно», — завершила она.



В полиции журналистам портала Е1.ru пояснили следующее: «В полицию поступало сообщение, на место выезжали и сотрудники патрульно-постовой службы, и вневедомственная охрана, и скорая помощь, которая, по нашим данным, доставила мужчину в больницу для оказания помощи. Он находился в нетрезвом состоянии. В отделе полиции № 17, куда были переданы сообщения об инциденте, по данному факту проводится проверка».



Стоит напомнить полицейским Нижнего Тагила, что, даже если мужчина был нетрезв и даже если он как-то неправильно попросил открыть туалет для ребёнка, это совершенно не повод для охранника заведения избивать его и наносить тяжкие телесные повреждения.



Фото: Е1