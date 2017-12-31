Пропавшие в Кушве дети найдены живыми

15:22 | 5.01.2018

Пропавшие накануне в Кушве школьники обнаружены живыми, их нашла одна из поисковых групп. Сейчас их доставляют на осмотр врачей, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, детей в лесу в 30 км от города нашла поисковая группа МЧС под руководством начальника караула 206-й пожарно-спасательной части Кушвы Леонида Демченко. Состояние подростков удовлетворительное.



«Почему дети ушли из дома и при каких обстоятельствах заблудились, будет установлено в ходе опроса детей в присутствии их законных представителей, после оказания им необходимой медицинской помощи. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Кушвы примут соответствующее процессуальное решение», — сказал полковник Горелых.



Также он сообщил, что для поиска детей был создан оперативный штаб, в который вошли вошли начальник территориального ОВД подполковник полиции Егор Ермаков, глава округа Михаил Слепухин, руководитель территориального подразделения МЧС Алексей Терех, и. о. прокурора города Елена Ступина и руководитель районного СК Егор Медведевских.



Напомним, что ранее появилась информация об исчезновении двух 11-летних мальчиков в поселке Восток города Кушвы.