Перед Новым годом уральцы набрали кредитов на 8,5 млрд рублей

14:09 | 5.01.2018

В декабре уральцы взяли 40 тысяч кредитов на общую сумму более 8,5 млрд рублей, это на 1 млрд больше, чем в ноябре, и на 2 млрд больше показателей 2016 года. Бум потребительского кредитования стал традиционным явлением перед новогодними праздниками.



Как рассказали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, средний объем кредита в Свердловской области составил 220 тысяч рублей, в Челябинской – 200, в Курганской – 166, в Республике Башкортостан – 205. Чаще всего деньги берутся на туристические путевки, бытовую технику, смартфоны и подарки близким.





Фото: zaymrus.ru