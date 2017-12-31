Рубрика: Новости дня
14:09 | 5.01.2018
Перед Новым годом уральцы набрали кредитов на 8,5 млрд рублей
Как рассказали в пресс-службе Уральского банка Сбербанка, средний объем кредита в Свердловской области составил 220 тысяч рублей, в Челябинской – 200, в Курганской – 166, в Республике Башкортостан – 205. Чаще всего деньги берутся на туристические путевки, бытовую технику, смартфоны и подарки близким.
Фото: zaymrus.ru
© «Вечерние Ведомости»
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