Операция «Горка» продолжается в Екатеринбурге

14:04 | 5.01.2018

Сотрудники ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу в рамках мероприятия «Горка» продолжают выявлять опасные горки и скаты, склоны которых выходят на проезжую часть дорог.



Только за декабрь 2017 года правоохранителями было выявлено 13 мест, где дети, катаясь с горок, могли оказаться под колёсами автотранспорта.



Сотрудниками ГИБДД проверяются не только ландшафтные горки, но и информация, поступающая от горожан. За время проведения мероприятия от жителей пришло 8 сообщений об опасных горках, в 5 из них информация подтвердилась.



«В частности, было сообщено, что по адресу улица Восстания, 50а, имеется сформированный вал снега, скат которого выходит на территорию, по которой движется транспорт. При проверке было установлено, что дети используют этот вал как снежную горку для скатывания. Силами подрядной организации администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга вал был убран», — рассказали нашим коллегам из издания «Накануне.RU» в ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.



«Главная цель проводимого мероприятия — это обследование улиц и дворов с целью выявления горок, склоны которых выходят на проезжую часть дороги», — добавили в полиции.



Напомним, что в прошлом году за время проведения такого мероприятия только в Екатеринбурге было выявлено и ликвидировано 78 опасных горок и скатов. В этом году операция «Горка» продлится до 1 марта.





Фото: smoldaily.ru