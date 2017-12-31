В новогодние праздники безопасность свердловчан обеспечивают 1700 спасателей и пожарных

13:28 | 5.01.2018

В Свердловской области в новогодние каникулы ежедневно дежурит 1700 пожарных и спасателей, а также 700 единиц пожарно-спасательной техники, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.



Также в рамках профилактической операции «Новый год» сотрудники МЧС патрулируют 60–70 объектов культуры, где проводятся массовые мероприятия. На 115 социально значимых объектах проходят противопожарные ликбезы.



Кроме того, созданы оперативные группы для экстренного выезда на место возможных происшествий. В настоящее время все пожарно-спасательные подразделения продолжают работать в режиме повышенной готовности.