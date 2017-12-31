«Полицейский Дед Мороз» поздравил детей в Невьянске

Мероприятия в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» продолжаются, и на этот раз герой новогодних праздников отправился поздравлять детей сотрудников органов внутренних дел Невьянска.В непривычной для себя роли — сказочных героев новогодних праздников — выступили начальник отдела кадров МО МВД России «Невьянский» Евгений Попов и старший инспектор охраны правопорядка Любовь Полякова. Дети очень радовались приходу Деда Мороза и Снегурочки, читали приготовленные для них стихотворения, пели песни и танцевали.Долгожданные гости радовались за успехи ребят и давали свои наставления: обязательно соблюдать правила безопасности, в том числе и в сфере дорожного движения, слушаться старших и помогать им, а также стараться хорошо учиться.Ну и конечно, Дед Мороз со Снегурочкой не могли прийти с пустыми руками — для каждого ребенка в большом мешке нашелся подарок. Но главное, дети получили массу положительных эмоций от общения с героями волшебного зимнего праздника, они непременно будут ждать Деда Мороза с его внучкой и в следующем году!Фото: МО МВД России «Невьянский»