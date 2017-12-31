Двух пропавших в Кушве подростков ищут полиция, МЧС и волонтёры. Нужна помощь

12:13 | 5.01.2018

В городе Кушва Свердловской области сотрудники полиции, МЧС и волонтеры проводят поисковую операцию по розыску двух мальчиков – 2005 года рождения и 2006 года рождения.



Сообщение о пропаже подростков поступило в дежурную часть территориального ОВД 5 января в 01.10 от родителей. Законные представители одного из ребят в момент исчезновения мальчика дома отсутствовали.



«Пропавшие подростки учатся в одной школе, в пятом классе. По предварительным данным, из дома они ушли со своими собаками. Личный состав полиции Кушвы поднят по сигналу «Тревога». В розыске детей задействованы 150 сотрудников органов внутренних дел, 30 единиц техники, кинолог со служебной немецкой овчаркой по кличке «Ева», обученной работать по следу, 5 спасателей, 30 казаков и волонтеры. В ходе поисковой операции отрабатываются знакомые ребят, одноклассники, иные места, где могли оказаться несовершеннолетние, в том числе близлежащий лесной массив. Евгений воспитывается в полной семье, а его приятеля Ивана воспитывает мама, в семье еще помимо него трое детей», - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Приметы младшего из разыскиваемых: рост около 150 см., среднего телосложения, волосы светлые прямые, короткие, губы толстые, глаза светло-карие. Особая примета: рубец на правой брови. На момент ухода был одет: штаны черного цвета, куртка темно-синего цвета из синтетики, короткая, на ногах кроссовки зимний черного цвета, шапка серого цвета.



Приметы старшего из разыскиваемых: рост около 150 см., среднего телосложения, волосы темные прямые, короткие, губы тонкие, глаза темные. На момент ухода был одет: штаны черного цвета, куртка темно-синего цвета из синтетики, короткая, на ногах кроссовки зимний черно красного цвета, шапка черного цвета.



Если Вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам: дежурная часть ОВД Кушвы (34344) 2-43-41, телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.



Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области