Рубрика: Новости дня
12:13 | 5.01.2018
Двух пропавших в Кушве подростков ищут полиция, МЧС и волонтёры. Нужна помощь
Сообщение о пропаже подростков поступило в дежурную часть территориального ОВД 5 января в 01.10 от родителей. Законные представители одного из ребят в момент исчезновения мальчика дома отсутствовали.
«Пропавшие подростки учатся в одной школе, в пятом классе. По предварительным данным, из дома они ушли со своими собаками. Личный состав полиции Кушвы поднят по сигналу «Тревога». В розыске детей задействованы 150 сотрудников органов внутренних дел, 30 единиц техники, кинолог со служебной немецкой овчаркой по кличке «Ева», обученной работать по следу, 5 спасателей, 30 казаков и волонтеры. В ходе поисковой операции отрабатываются знакомые ребят, одноклассники, иные места, где могли оказаться несовершеннолетние, в том числе близлежащий лесной массив. Евгений воспитывается в полной семье, а его приятеля Ивана воспитывает мама, в семье еще помимо него трое детей», - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Приметы младшего из разыскиваемых: рост около 150 см., среднего телосложения, волосы светлые прямые, короткие, губы толстые, глаза светло-карие. Особая примета: рубец на правой брови. На момент ухода был одет: штаны черного цвета, куртка темно-синего цвета из синтетики, короткая, на ногах кроссовки зимний черного цвета, шапка серого цвета.
Приметы старшего из разыскиваемых: рост около 150 см., среднего телосложения, волосы темные прямые, короткие, губы тонкие, глаза темные. На момент ухода был одет: штаны черного цвета, куртка темно-синего цвета из синтетики, короткая, на ногах кроссовки зимний черно красного цвета, шапка черного цвета.
Если Вам что-либо известно о местонахождении несовершеннолетних, просьба сообщить в органы внутренних дел по телефонам: дежурная часть ОВД Кушвы (34344) 2-43-41, телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.
Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:15 | 5.01.2018
«Полицейский Дед Мороз» поздравил детей в Невьянске
12:40 | 5.01.2018
В новом году в ДТП на Среднем Урале погибло пять пешеходов
11:36 | 5.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 января 2018 года
11:29 | 5.01.2018
Два пожара произошли в Свердловской области этой ночью
18:05 | 4.01.2018
Двое жителей Сухого Лога срезали 40 батарей в расселенном доме
17:44 | 4.01.2018
Дети подводников с крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье» побывали на новогоднем представлении в резиденции главы Свердловской области
17:36 | 4.01.2018
В Екатеринбурге трамвай переехал ногу выпавшего пассажира
17:03 | 4.01.2018
В Серове автоугонщиков задержали по горячим следам
16:36 | 4.01.2018
Предприимчивая пенсионерка из Каменска-Уральского занялась организацией борделей в Италии
15:34 | 4.01.2018
«Полицейский Дед Мороз» прошел по Североуральску
15:31 | 4.01.2018
Свердловчан ждет морозное Рождество
14:16 | 4.01.2018
В Нижнем Тагиле открыли новый пункт полиции
13:28 | 4.01.2018
8-летний ребенок госпитализирован после ДТП в Талицком районе
13:06 | 4.01.2018
«Автомобилист» уступил ярославскому «Локомотиву»
12:56 | 4.01.2018
Статистика пьянства и других нарушений ПДД в Свердловской области за три праздничных дня
12:42 | 4.01.2018
В ночном ДТП в Нижнем Тагиле пострадали два человека
12:34 | 4.01.2018
Полицейские Лесного поздравили детей с Новым годом
12:21 | 4.01.2018
Два екатеринбургских ресторана номинированы на «Пальмовую ветвь»
11:51 | 4.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 3 января 2018 года
11:24 | 4.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 3 января 2018 года
11:06 | 4.01.2018
В Екатеринбурге работает 140 катков
18:01 | 3.01.2018
Более двух лет дали свердловчанину за кражу мобильного телефона
16:18 | 3.01.2018
Убийство в Серове могло стать двойным
16:00 | 3.01.2018
В Свердловской области проходит акция «Безопасный лед»
15:36 | 3.01.2018
Конкурс «Рождественский букет» пройдет в Нижнем Тагиле
15:31 | 3.01.2018
В Нижнем Тагиле из горящего дома спасли пятерых человек
14:41 | 3.01.2018
Пермяков ожидает кратковременное похолодание
14:40 | 3.01.2018
В марте в столице Урала пройдет Международный фестиваль фитнеса
14:22 | 3.01.2018
На Среднем Урале с начала года задержали 250 пьяных водителей
14:00 | 3.01.2018
Завтра в Перми стартует «Рождественское турне» летающих лыжников
13:57 | 3.01.2018
Новогодние мероприятия в Перми прошли спокойно
13:46 | 3.01.2018
5 мая в Екатеринбурге может пройти бой боксеров Магомеда Курбанова и Антонио Маргарито
13:29 | 3.01.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 2 января 2018 года
13:14 | 3.01.2018
В ДТП на Челябинском тракте погибла женщина — водитель Lexus
13:05 | 3.01.2018
«Полицейский Дед Мороз» поздравил ребятишек в Краснотурьинске
13:00 | 3.01.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 2 января 2018 года
12:51 | 3.01.2018
В Свердловской области забраковали почти треть новогодних сладких подарков для детей
12:51 | 3.01.2018
В свердловском ГУП «Газовые сети» меняется руководство