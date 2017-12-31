Баскетболистки УГМК обыграли турчанок и возглавили турнирную таблицу Евролиги

11:48 | 5.01.2018

Баскетбольный клуб УГМК в домашнем матче одержал победу над турецким «Якин Догу». Счет игры составил 82:77.



«Сегодня мы выиграли игру у очень сильной команды, особенно она сильна на пик-н-роллах. Если вы посмотрите на статистику, то мы проигрывали первые 3 четверти из 4. Но мы нашли ритм, силы, нашли способ вырваться вперед. Мы знали, что нам предстоит тяжелая игра, потому что мы играли после рождественского перерыва. У команды соперника такого не было», - отметил главный тренер команды УГМК Олаф Ланге.



Сейчас «лисицы» с 18 баллами занимают первую строчку группы «Б» Евролиги. Следующая для УГМК игра пройдет 6 января против курской «Инвенты».





Фото: пресс-служба БК УГМК