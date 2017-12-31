Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 4 января 2018 года

11:36 | 5.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 04.01.2018г. до 08:00 05.01.2018г. на территории Свердловской области зарегистрировано 89 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 59 преступных деяний. Из них: 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 2 грабежа, 17 краж чужого имущества, в том числе 2 квартирные, 8 фактов незаконного оборота наркотиков, из которых 4 – хранение и 4 – сбыт.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека, один погиб.



За минувшие сутки на территории области проведено 41 мероприятие, в которых приняли участие 19 200 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 180 сотрудников полиции. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области