В Первоуральске автомобиль насмерть сбил шедшего посреди дороги пешехода

Накануне вечером в Первоуральске погиб пешеход – он шел по проезжей части со стороны поселка Динас и был сбит автомобилем Mazda. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас устанавливается его личность. На вид погибшему 40-45 лет.Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, еще до происшествия в полицию поступила информация о том, что по Динасовскому шоссе ходит неизвестный человек.Водитель автомобиля Mazda пояснил, что не заметил пешехода. Другие участники движения подтвердили, что сами чуть не наехали на него.