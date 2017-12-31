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Рубрика: Новости дня


11:12 | 5.01.2018

В Первоуральске автомобиль насмерть сбил шедшего посреди дороги пешехода

Накануне вечером в Первоуральске погиб пешеход – он шел по проезжей части со стороны поселка Динас и был сбит автомобилем Mazda. От полученных травм мужчина скончался на месте. Сейчас устанавливается его личность. На вид погибшему 40-45 лет.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области, еще до происшествия в полицию поступила информация о том, что по Динасовскому шоссе ходит неизвестный человек.

Водитель автомобиля Mazda пояснил, что не заметил пешехода. Другие участники движения подтвердили, что сами чуть не наехали на него.

В Первоуральске автомобиль насмерть сбил шедшего посреди дороги пешехода

© «Вечерние Ведомости»

 


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