Двое жителей Сухого Лога срезали 40 батарей в расселенном доме

18:05 | 4.01.2018

В Сухом Логу задержали двух местных жителей, срезавших 40 батарей в расселенном доме на улице Победы, 2. Жители из данного дома выехали перед самым Новым годом, 28 декабря.



Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области, инцидент произошел днем 3 января. В полицию обратился местный житель, который сообщил, что неизвестные взломали дверь в подъезд и стали срезать батареи.



Прибывшие на место сотрудники Росгвардии обнаружили двух мужчин 1973 и 1971 годов рождения и 40 радиаторов в припаркованном рядом автомобиле.



Сейчас злоумышленники переданы полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области