Дети подводников с крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье» побывали на новогоднем представлении в резиденции главы Свердловской области

17:44 | 4.01.2018

Дети военных моряков с подшефных подводных крейсеров стратегического назначения «Екатеринбург» и «Верхотурье» посетили новогоднее представление, которое традиционно проводится в резиденции губернатора Свердловской области в дни новогодних каникул.



46 ребят из Гаджиево, города в Мурманской области, где располагается военно-морская база Северного флота России, приехали в Екатеринбург. Дети военных моряков, несущих службу на атомных субмаринах, уже 12 лет проводят зимние каникулы в столице Урала и неизменно становятся участниками яркого новогоднего представления в резиденции губернатора. Это является частью шефской поддержки, которую Средний Урал оказывает Северному флоту.



Гостей праздника у новогодней елки встречали Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Вместе с ними ребята водили хоровод и пели песни.



«Очень понравилось представление, мы с нетерпением ждали этого праздника, готовились, придумывали костюмы. Мы здесь не в первый раз, и каждое новое посещение — это большой праздник для нас», — поделились своими впечатлениями Николай Петренко и Руслан Семенов, чьи папы несут службу на подводных ракетных крейсерах.



Стоит отметить, что новогодние торжества в резиденции губернатора Свердловской области проводятся на протяжении 20 лет и уже стали доброй традицией. Помимо членов семей подшефных атомных подводных лодок Северного флота, новогодний праздник за время каникул посещают дети из многодетных и малоимущих семей, воспитанники детских домов, победители и лауреаты творческих конкурсов, победители соревнований и олимпиад разных уровней.



Фото: Департамент информационной политики Свердловской области