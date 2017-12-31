В Екатеринбурге трамвай переехал ногу выпавшего пассажира

17:36 | 4.01.2018

Накануне в Екатеринбурге трамвай №34, направлявшийся в сторону улицы Братской со стороны Военной, наехал на пассажира, выпавшего из вагона. По предварительной информации, мужчина пытался запрыгнуть в закрывающуюся дверь, но сорвался.



В результате мужчина лишился ноги. Пострадавшего госпитализировали. По факту случившегося проводится проверка.