В Серове автоугонщиков задержали по горячим следам

17:03 | 4.01.2018

3 января сотрудники ГИБДД задержали подозреваемых в хищении автомобиля.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, стражи порядка заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2106, который вилял из стороны в сторону. После того как водитель отказался останавливаться, началось преследование. Злоумышленников задержали на улице Кирова, когда они выскочили из автомобиля и побежали в разные стороны.



Выяснилось, что молодые люди 1991 и 1994 годов рождения распивали алкоголь, а потом захотели покататься на машине, для чего угнали автомобиль знакомой, припаркованный на улице Свободы.



Сейчас транспортное средство возвращено законной владелице. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Также они проверяются на причастность к другим преступлениям.