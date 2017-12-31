Предприимчивая пенсионерка из Каменска-Уральского занялась организацией борделей в Италии

16:36 | 4.01.2018

Как сообщает портал TagilCity.ru, 60-летняя пенсионерка из Каменска-Уральского занялась в Италии бизнесом как прибыльным, так и опасным со всех точек зрения.



Принуждая девушек из Восточной Европы заниматься проституцией, уроженка уральского города взялась за организацию борделей в Италии. Ну и разумеется, была задержана полицией.



Как сообщили итальянские полицейские, у пенсионерки был сообщник-итальянец, который помогал ей в этом древнейшем занятии. Сама женщина рекламировала интимные услуги в интернете, находила с помощью Сети клиентов и назначала им встречи с девушками.



Пенсионерка имеет два гражданства — России и Италии. В России у нее остался родной сын и два внука. Как рассказал сын женщины, он не мог связаться с матерью с 18 декабря. Сейчас сын не очень удачливой предпринимательницы собирается нанять адвоката и поехать в Италию, чтобы помочь матери, пишет TagilCity.ru



Фото: kinofilms.me