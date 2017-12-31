Влюбленная пара из Екатеринбурга попала в ДТП в Таиланде. Оба находятся в больнице

16:30 | 4.01.2018

Пара из Екатеринбурга — Алексей Харьков и Анна Тимофеева — возвращалась на арендованном байке с экскурсии в Таиланде, когда у мотоцикла отказали тормоза и мужчина потерял управление.



Сейчас они госпитализированы. У Алексея — закрытые переломы ног, пневмоторакс, переломы грудного и поясничного отделов позвоночника с разрывом спинного мозга, ему уже сделали три операции. У Анны — множественные переломы рук и ребер.