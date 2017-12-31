Рубрика: Новости дня
15:34 | 4.01.2018
«Полицейский Дед Мороз» прошел по Североуральску
В роли Деда Мороза выступил подполковник полиции Руслан Шпильчак, а в Снегурочку перевоплотилась сержант внутренней службы Вероника Николаева. Сказочные герои навестили семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Так, Деду Морозу очень обрадовались в семье, где четверо детей. Их мама сейчас находится в больнице, и за несовершеннолетними присматривает их тетя, у которой тоже годовалый ребенок. Все домочадцы очень обрадовались неожиданному гостю. Самая старшая девочка ходит в первый класс, она рассказала Деду Морозу и Снегурочке стихотворение про елочку. Все детки пообщались со сказочными героями и признались о своих сокровенных мечтах. И конечно же, всем гости подарили сладкие подарки.
Дед Мороз и Снегурочка посетили также семьи сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга. Герои самого долгожданного зимнего праздника поздравили их родителей, жен и детей с наступающим Новым годом и вручили подарки.
Далее маршрут сказочных персонажей лежал в детское соматическое отделение, где в тот момент находилось на лечении 18 детишек. Для встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой все ребята собрались в фойе у новогодней елки. Они пели и танцевали, пятилетняя девочка прочитала наизусть стихотворение «У Лукоморья дуб зеленый». Ее мама поблагодарила героев праздника и организаторов акции: «Из-за болезни мы пропустили утренник в садике, поэтому очень рады встрече с вами здесь!» Дед Мороз и Снегурочка пожелали всем дальнейшего выздоровления, подарили сладости и отправились дальше по своему новогоднему маршруту.
Затем путь лежал в центр временной реабилитации несовершеннолетних города Североуральска «Солнышко». Дети, находящиеся там, как раз пообедали и готовились ко сну. Совсем еще маленькие воспитанники «Солнышка» были несказанно рады Дедушке Морозу и Снегурочке. Они пели и плясали для гостей и делились с ними своими успехами и трудностями. Полицейский Дед Мороз всем напомнил о необходимости соблюдения правил безопасности, старшим ребятам велел заботиться о малышах. Уходя, он пообещал обязательно вернуться к каждому ребенку, который будет его ждать.
Милые и довольные лица малышей — самая большая награда для полицейских, организовавших этот праздник.
Фото: ОМВД России по городу Североуральску
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области © «Вечерние Ведомости»
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