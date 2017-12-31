Свердловчан ждет морозное Рождество

15:31 | 4.01.2018

Синоптики обещают Свердловской области постепенное похолодание.



Завтра, 5 января, днем в регионе ожидается от -5 до -10 градусов, ночью от -13 до -18. 6 января обещают от -7 до -12 градусов днем и от -12 до -17 ночью.



Самая холодная за последние дни температура ждет уральцев 7 января. Днем синоптики прогнозируют от -8 до -13 градусов, ночью от -16 до -21. Возможно похолодание до -26.



В течение трех дней в отдельных районах выпадет небольшой снег.