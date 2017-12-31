Рубрика: Новости дня
15:31 | 4.01.2018
Свердловчан ждет морозное Рождество
Завтра, 5 января, днем в регионе ожидается от -5 до -10 градусов, ночью от -13 до -18. 6 января обещают от -7 до -12 градусов днем и от -12 до -17 ночью.
Самая холодная за последние дни температура ждет уральцев 7 января. Днем синоптики прогнозируют от -8 до -13 градусов, ночью от -16 до -21. Возможно похолодание до -26.
В течение трех дней в отдельных районах выпадет небольшой снег.
© «Вечерние Ведомости»
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04.01.2018
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Свердловчан ждет морозное Рождество
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Пермяков ожидает кратковременное похолодание
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На Среднем Урале с начала года задержали 250 пьяных водителей
14:00 | 3.01.2018
Завтра в Перми стартует «Рождественское турне» летающих лыжников
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13:29 | 3.01.2018
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12:51 | 3.01.2018
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20:23 | 2.01.2018
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19:23 | 2.01.2018
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15:35 | 2.01.2018
В Екатеринбурге нашли родственников потерявшейся бабушки