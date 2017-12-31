В Нижнем Тагиле открыли новый пункт полиции

В новом микрорайоне Нижнего Тагила — Муринские Пруды — по адресу улица Булата Окуджавы, 7, появился опорный пункт участкового уполномоченного полиции. На открытии присутствовали начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров, глава города Сергей Носов и представители Общественного совета при ОВД.«Этот район — очень перспективный, в ближайшее время будет увеличиваться численность его населения. Именно здесь запланирована реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в новое. Уже возведено два детских садика на 270 мест, начато строительство школы на 1200 мест. Планируется развитие зоны отдыха на берегу Муринского пруда. Поэтому в микрорайоне, который серьезно расширяется, необходим пункт участкового уполномоченного», — рассказал Сергей Носов.Обслуживать участок будет старший участковый отдела полиции № 20 майор Сергей Кузнецов.«Это уже 34-й опорный пункт для жителей нашего города. Радует то, что администрация города не только успешно решает вопросы по строительству дошкольных учреждений, спортивных сооружений, торговых и развлекательных центров, но и неравнодушна к вопросам обеспечения безопасности жителей нашего города», — отметил Ибрагим Абдулкадыров.