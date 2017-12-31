8-летний ребенок госпитализирован после ДТП в Талицком районе

13:28 | 4.01.2018

Сегодня ночью произошло ДТП в Талицком районе: на автодороге Панова — Вновь-Юрмытское автомобиль «Лада-219010» врезался в столбик дорожного ограждения. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, водитель — мужчина 1974 года рождения — не справился с управлением. В машине находились также его супруга и двое детей — 8 и 2 лет.



В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга легкой степени. В момент аварии ребенок был пристегнут только штатным ремнем безопасности. Второй ребенок находился в детском автокресле и травм не получил.