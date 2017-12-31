«Автомобилист» уступил ярославскому «Локомотиву»

13:06 | 4.01.2018

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл ярославскому «Локомотиву» по буллитам. Встреча закончилась счетом 6:5.



«Обидно, когда за 20 или 30 секунд до конца пропустишь гол, потом еще по буллитам проиграли. В целом, ребята боролись, проигрывали по ходу игры, отыгрывались, потом вели, но проиграли. Спишем на Новый год эту игру, готовимся дальше», - сказал главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.



Тем не менее, уральская команда с 84 баллами сохраняет за собой первое место конференции «Восток» и четвертое место регулярного чемпионата КХЛ.



Следующая для «Автомобилиста» игра пройдет 5 января против минского «Динамо».