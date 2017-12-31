Статистика пьянства и других нарушений ПДД в Свердловской области за три праздничных дня

12:56 | 4.01.2018

1 Января ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 105

Выезд на полосу встречного движения — 9

Непредоставление преимущества пешеходам — 51

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 18

Детские удерживающие устройства — 99

Ремни безопасности — 421



2 января ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 88

Выезд на полосу встречного движения — 21

Непредоставление преимущества пешеходам — 117

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 32

Детские удерживающие устройства — 141

Ремни безопасности — 641



3 января ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 75

Выезд на полосу встречного движения — 23

Непредоставление преимущества пешеходам — 178

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 36

Детские удерживающие устройства — 131

Ремни безопасности — 720



Всего за 3 дня нового года ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 268

Выезд на полосу встречного движения — 53

Непредоставление преимущества пешеходам — 346

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 86

Детские удерживающие устройства — 371

Ремни безопасности — 1782



Все 268 человек задержанных за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии понесут административную ответственность, им грозит лишение права управления и крупный денежный штраф.



Кроме того, 15 пьяным водителям грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ за повторное задержание в состоянии алкогольного опьянения за рулём. Кстати, максимальная санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.



Есть и погибший по вине нетрезвого водителя. В первый день нового года, в посёлке Бисерть произошло ДТП, в результате которого 59-летний пешеход погиб. Водитель был пьян, мало того, он уже был лишён водительских прав за езду в пьяном виде. Теперь ему грозит уголовная ответственность за преступление предусмотренное частью 4, статьи 264 УК РФ и наказание, до 7 лет лишения свободы.



Фото: ГИБДД Свердловской области