В ночном ДТП в Нижнем Тагиле пострадали два человека

12:42 | 4.01.2018

Сегодня в первом часу ночи в Нижнем Тагиле произошло ДТП – автомобиль БМВ-7451 наехал на бордюрный камень и перевернулся.



Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, женщина-водитель 27 лет не справилась с управлением. В результате ее госпитализировали с тупой травмой живота и раной волосистой части головы. Также пострадал ее спутник – мужчина 28 лет. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.



В больнице у пострадавших взяли анализы для установления наличия алкоголя в крови.