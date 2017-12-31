Полицейские Лесного поздравили детей с Новым годом

Новый год – это волшебный праздник, которого ждут все дети: можно загадать желание и оно обязательно исполнится.В ОМВД по ГО «город Лесной» на протяжении нескольких лет стало доброй традицией поздравлять детей сотрудников ОВД с новогодними праздниками. Полицейские постарались подарить детям как можно больше хороших впечатлений. В оформленном новогодними декорациями клубе была организована веселая музыкальная сказка. Ребятишки вместе со сказочными героями выручали Деда Мороза из беды, искали похищенный злодеями волшебный посох.Дети пришли на представление в новогодних костюмах. Здесь можно было встретить добрых сказочных персонажей: снеговика, зайчика, красную шапочку, лисичку, а также познакомиться с героями современных мультфильмов – суперменом и трансформером.После представления ребята водили хороводы, играли и фотографировались с Дедом Морозом и другими сказочными героями. Дети, которые были наряжены в маскарадные костюмы, получили небольшие, но приятные призы. В заключение праздника всех ребятишек ждали сладкие подарки.Фото: ОМВД России по ГО «город Лесной»